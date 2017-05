Rallye du Portugal - Ogier devant à l'issue de la 2e journée

Trois temps scratch dans la journée et voilà Sébastien Ogier qui prend les commandes au Portugal. En tête de la course depuis l'ES12, le quadruple champion du monde en titre dispose en fin de journée d'une avance de 16"80 sur le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20), et de 51"30 sur l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20). Au départ de cette deuxième journée de ce rallye disputé sur terre, Ogier pointait au 3e rang à cinq secondes de l'Estonien Ott Tänak (Ford Fiesta), son coéquipier au sein de l'écurie M-Sport.

Tänak a conservé une légère avance sur Ogier à l'issue des deux premières spéciales du jour, mais le Français s'est ensuite placé en tête de la course lors du premier passage sur le tracé d'Amarante, le plus long de tout le rallye (37,55 km). L'Estonien, parti à la faute dans la troisième spéciale de samedi, était alors tombé au 5e rang du classement général mais il a terminé la journée en 4e position, devant l'Irlandais Craig Breen (Citroën C3), à près d'une minute et demie d'Ogier.