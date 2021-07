Tokyo 2020

Déjà qualifiées pour les quarts de finale, les Bleues du basket 3x3 ont terminé leur phase de groupe en beauté face à la Roumanie. Faciles vainqueures d'une formation déjà éliminée (22-12), les partenaires de Marie-Eve Paget terminent cinquièmes de la poule préliminaire et affronteront le Japon pour une place en demie dans l'après-midi (13h30).

Il ne s'agissait que d'un match pour se placer en vue des quarts de finale, et les Françaises ont fait le job. Elles se sont même offert le luxe de passer la barre des 21 points avant la fin du décompte, mettant un terme à la rencontre et au supplice des Roumaines dans ce tournoi olympique (6 défaites en 7 matches). Elles disputeront leur quart de finale face au Japon, pays hôte et qui avait battu l'équipe de France lors la phase de groupe (19-15). Si elles passent, ce sera l'ogre américain en demi-finale... L'espoir fait vivre, mais il faudra compter sur un premier exploit dès les quarts pour espérer une chance de médaille dans cette nouvelle discipline.

