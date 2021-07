Un premier ouf de soulagement. Pourtant favorite de la compétitions, les Bleues du basket 3x3 passent pour le moment à côté de leur compétition. A l'heure du coup d'envoi de sa rencontre face à la Mongolie, l'équipe de France féminine n'avait tout simplement pas le droit à l'erreur pour continuer à rêver de podium olympique. Il faut dire qu'avec un bilan d'une victoire pour trois défaites et une sixième place de cette poule unique de ces JO de Tokyo 2020, il était urgent de se reprendre.

Si les Bleus ont gagné ce lundi matin face à l'une des équipes les plus faibles du groupe, les coéquipières de Mamignan Touré n'ont toujours pas retrouvé leur basket, celui qui faisait d'elles l'une des nations favorites du tournoi. Après un début de match très accroché (8-8), les Bleues ont tout de même réussi un petit écart sous l'impulsion de Laetitia Guapo, auteure de 9 points (14-10). Mais la Mongolie, solide à longue distance (5/10), a réussi à recoller au score, égalisant à 18 partout. C'en était trop pour les Françaises, enchaînant quatre points consécutifs pour s'octroyer le droit de continuer à penser aux quarts de finale (22-18).

Et cela devra forcément passer par une victoire face à la Russie, plus tard dans la journée (14h25), deuxième avec quatre victoires en cinq matches. Les Bleues doivent finir entre la 3e et 6e place, si elles veulent disputer les barrages qualificatifs pour le dernier carré.

