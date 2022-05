Un événement sans précédent à noter dans les agendas. Un peu plus de deux ans après la légalisation de la discipline en France, l'UFC , principale organisation de MMA , organisera son premier événement dans l'Hexagone, le 3 septembre à l'Accor Arena de Paris.

L'instance organisatrice de l'événement a révélé l'information jeudi après-midi. "Je suis ravi d'organiser notre tout premier événement en France début septembre, a déclaré Dana White, le président de l'UFC. Cette soirée sera un moment épique et incroyable qui restera dans l'histoire pour les athlètes et les fans".

Près de 4 millions de fans en France

Les combattants qui s'affronteront lors de cette soirée ne sont pas encore connus officiellement, mais sauf surprise, Ciryl Gane, cité dans le communiqué, devrait être la tête d'affiche de la soirée. le Français, battu par Francis Ngannou en janvier en Californie, était devenu à cette occasion le premier Français à se battre pour le titre des poids lourds de l'UFC. Sa compatriote Manon Fiorot, également citée dans le communiqué, devrait aussi être présente.

"Les débuts de l'UFC en France marquent l'aboutissement d'une décennie d'efforts pour obtenir la reconnaissance officielle du MMA par les autorités et pour intégrer le MMA dans l'écosystème sportif français", écrit l'UFC.

Oliveira étrangle Gaethje UFC 274 Crédit: Getty Images

Le MMA est un sport de combat extrême qui permet coups de pied, poing, genou et coude, ainsi que coups au sol, étranglements et clés à l'intérieur d'une cage. La France a longtemps été l'un des derniers grands pays à interdire officiellement le MMA avant un tournant enclenché à partir de 2017 à la nomination de Roxana Maracineanu au ministère des Sports en France (2018) et qui a abouti en février 2020 au choix de la Fédération française de boxe pour organiser cette discipline très populaire.

L'UFC revendique 3,8 millions de fans en France, ce qui en fait "le deuxième pays le plus important en Europe sur les réseaux sociaux" de l'organisation. Le Bellator, deuxième ligue de combats la plus prestigieuse au monde, est déjà venu deux fois à Paris depuis la légalisation de la discipline début 2020. (Avec AFP)

