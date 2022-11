Le Conseil de World Athletics tranchera sur la réintégration de la Russie liée au dopage en mars 2023. Suspendue depuis novembre 2015 suite à un vaste scandale de dopage, la fédération russe d'athlétisme pourrait être réintégrée en mars 2023, lorsque la taskforce chargée d'évaluer ses progrès dans la lutte antidopage fera son rapport final au Conseil de World athletics. La décision n'aura toutefois "aucun impact" sur la suspension des athlètes russes et biélorusses liée à la guerre en Ukraine. "La distinction est claire", a tenu à souligner le président de l'instance Sebastian Coe lors d'une conférence de presse.

"Quelques questions restent à résoudre avant mars, on espère sincèrement que tout sera résolu", a expliqué le chef de la taskforce, Rune Andersen, qui a salué le "changement de culture" et les pratiques de "bonne gouvernance" au sein de la fédération russe d'athlétisme. Miné par plus de 25 cas de dopage en 2022, le Kenya a par ailleurs échappé à une sanction, Sebastian Coe révélant la promesse du gouvernement kényan d'investissements de cinq millions de dollars par an pendant cinq ans pour financer l'antidopage (tests, personnel, enquêtes).

Le retour de la confiance dans le système sera long

"L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) continue de travailler main dans la main avec la fédération kényane" sur le volet antidopage, a ajouté M. Coe. "Le retour de la confiance dans le système sera long, mais tous les acteurs, locaux et internationaux, sont alignés pour résoudre ce problème."

Le Kenya est classé depuis 2016 en catégorie A (la plus à risque) sur la liste de surveillance de l'athlétisme mondial et de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Parmi les athlètes sanctionnés en 2022, figurent Diana Kipyokei, lauréate du marathon de Boston 2021, et Mark Kangogo, vainqueur déchu du célèbre trail Sierre-Zinal en août. La fédération internationale d'athlétisme a par ailleurs attribué l'organisation des Relais mondiaux 2024 aux Bahamas, qui seront qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris-2024.

