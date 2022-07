Jackson se rapproche de Griffith-Joyner

La Jamaïcaine Shericka Jackson est devenue championne du monde du 200m en réussissant le 2e meilleur chrono de tous les temps (21"45, 0,6 m/s de vent) vendredià Eugene (Oregon).

Ad

A seulement 11 centièmes du vieux record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner (21.34 en 1988), Jackson (28 ans) a devancé sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce (21.81), vainqueure du 100 m lundi, et la tenante du titre britannique Dina Asher-Smith (22.02). La championne olympique Elaine Thompson-Herah, en bronze sur 100 m, a terminé seulement 7e en 22"39.

Mondiaux Lyles seul au monde en 19"31 : l'Américain devient le 3e performeur de tous les temps ! IL Y A 2 HEURES

Ancienne coureuse de 400m, Shericka Jackson atteint la consécration avec un premier titre international, après le bronze olympique du 400m en 2016 et du 100m en 2021, le bronze mondial du 400m deux fois (2015 et 2019) et l'argent mondial du 100m lundi.

Lyles efface Michael Johnson

L'Américain Noah Lyles a conservé l'or mondial du 200m en devenant le troisième meilleur performeur de l'histoire sur la distance en 19"31 (vent: +0,4 m/s), à douze centièmes du record du monde détenu par la légende jamaïcaine Usain Bolt (19.19). Il s'est offert par la même occasion le record des Etats-Unis de Michael Johnson pour un centième.

Lyles (25 ans) a mené un nouveau triplé américain dans le Hayward Field, comme Fred Kerley l'avait fait sur 100m dès dimanche: il a devancé Kenneth Bednarek (19.77) et le tout jeune Erriyon Knighton (19.80), 18 ans seulement.

Seuls Bolt, deux fois, et un autre Jamaïcain, Yohan Blake (19.26), ont désormais couru plus vite que Lyles sur le demi-tour de piste.

Knighton, qui avait marqué les esprits en courant en 19 sec 49 au printemps à 18 ans seulement, plus vite que Bolt au même âge, monte sur son premier podium mondial, un an après avoir terminé au pied du podium olympique.

Mondiaux Stratosphérique en 21"45 : Jackson sort le deuxième meilleur chrono de tous les temps ! IL Y A 2 HEURES