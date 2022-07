Michael Johnson vient d'être effacé des tablettes américaines. Vendredi à Eugene, Noah Lyles a non seulement remporté un deuxième titre mondial sur 200m après les Mondiaux de Doha, mais il a écrit l'histoire, en signant le troisième meilleur chrono de tous les temps en 19"31 (+0.4m/s), soit un centième de mieux que celui de son illustre compatriote Michael Johnson.

Ad

Auteur d'une course parfaite et d'une dernière ligne droite où il a laissé ses adversaires loin dans le rétroviseur, Noah Lyles a devancé ses deux compatriotes Kenneth Bednarek (19"77, SB) et Erriyon Knighton (19"80) pour offrir au public américain un second triplé, après celui obtenu sur 100m. Lyles avait déjà réalisé le meilleur temps des demi-finales, mais cette finale le fait passer dans une autre dimension et le place désormais à portée du record du monde d'Usain Bolt (19"19).

Mondiaux Stratosphérique en 21"45 : Jackson sort le deuxième meilleur chrono de tous les temps ! IL Y A UNE HEURE

Mondiaux Le décathlonien Scantling suspendu provisoirement par l'agence antidopage américaine IL Y A 2 HEURES