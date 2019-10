Un concours de légende. La bataille tant attendue entre Sam Kendricks, Armand Duplantis et Piotr Lisek, tous passés au-dessus de six mètres cette saison, a bien eu lieu ce mardi soir à Doha. Et elle a été immense. À l'issue d'un scénario haletant, où chacun des protagonistes s'est retrouvé dos au mur avant de le franchir pour rester en vie, Kendricks s'est imposé pour conserver son titre. À 19 ans, Duplantis se contente de l'argent. Les deux hommes ont tous deux franchi 5,97m. Mais l'Américain a passé 5, 92m à son premier essai, à l'inverse du Suédois. Lisek termine 3e (5,87m).

Complètement dingue. Un an après des championnats d'Europe d'anthologie, remportés par Duplantis avec un bond à 6,05m, les perchistes nous ont encore offert un spectacle savoureux, sans doute le meilleur moment depuis le début des Mondiaux. D'abord, il n'y pas eu trop de suspense pour savoir qui monterait sur le podium. 5,80m a constitué le plafond de verre pour le commun des perchistes, à l'image de Valentin Lavillenie. Le petit frère de Renaud, grand absent de cette finale après cinq podiums consécutifs aux Mondiaux, a pris la 6e place avec un meilleur bond à 5,70m. Un résultat "miraculeux" au regard de la grave blessure au pied connue par le Français, en mai 2018, qui regoûtait à une finale mondiale six ans après sa 13e place à Moscou.

Kendricks a failli tout perdre à 5,87m

Au-dessus de 5,80m, il n'y avait déjà plus que les trois monstres : Kendricks, Duplantis et Lisek. Tous n'avaient alors pas commis la moindre erreur. La première est venue de Duplantis, à 5,87m. Mais il fut vite imité par ses deux rivaux. À son deuxième essai, le Suédois passait, tout comme Lisek. Mais pas Kendricks. Dos au mur, l'Américain n'avait plus qu'un essai à 5,87m. Une tentative que le deuxième performeur de tous les temps en plein air (6,06m le 27 juillet à Des Moines) réussit. Avertissement à moindre frais. Cinq minutes plus tard, Kendricks inversait le rapport de force. Alors que Duplantis et Lisek fautaient à 5,92m, lui réussisait à son premier essai. Il prenait alors la tête du concours. Un coup qui se révèlera décisif.

Ce fut au tour de Duplantis de faire le show. Par deux fois, il parvint à s'en sortir au dernier essai. À 5,92m. Puis à 5,97m. Deux moments où "Mondo" confirma qu'il était bien de l'étoffe des très grands. Entre-temps, Lisek avait été éliminé pour avoir manqué ses deux tentatives à 5,97m, après un premier échec suivi d'une impasse à 5,92m. Lorsque Duplantis franchit la dernière barre, la pression revenait sur les épaules de Kendricks. Mais l'Américain ne se défila pas. Il passa son dernier essai à 5,97m. Ultime revirement d'une soirée de folie. Derrière, aucun des deux hommes ne parvint à franchir 6,02m. Duplantis paya alors cher ses deux erreurs à 5,92m. Deux fautes qui permettent à Kendricks de s'offrir, à 27 ans, un deuxième titre mondial consécutif. Après la guerre, les trois hommes ont pris le temps de se congratuler, de savourer. Ensemble, sur le matelas de leurs exploits. Une bien jolie manière de mettre fin à ce concours inoubliable.