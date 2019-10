La journée de Kevin Mayer : ça débute par un record sur 100m !

1re épreuve : le 100m

D'entrée, Kevin Mayer a montré qu'il était bien en jambes. Et même plus que ça. Le Français a couru dans la troisième série - la plus rapide du jour - et battu son record personnel de cinq centièmes ! Mayer a bouclé sa ligne droite en 10"50 et s'est classé troisième, derrière les Canadiens Warner (10''35) et Lepage (10''36). Il marque 975 points et en possède 12 d'avance sur son record du monde. Au classement provisoire, il figure déjà au 3e rang, à seulement 36 points de Warner, qui a "sous-performé" sur ce 100m.