Les Bleus terminent à la 7e place du relais 4x400m

Les Bleus voulaient finir sur une bonne note. C’est raté. Le relais 4x400m messieurs, dernière épreuve des Mondiaux, n’a pas permis à l’équipe de France de s’offrir une troisième et dernière médaille. Très loin du compte, il ne s’est classé que 7e, en 3’03’’06. L’or est revenu aux Etats-Unis de Fred Kerley, Michael Cherry, Wilbert London et Rai Benjamin, sacrés en 2’56’’69 (meilleur perf’ de l’année), devant la Jamaique (2’57’’90) et la Belgique (2’58’’78).

L’espoir de podium, faible mais réel sur le papier, s’est dissipé dès la fin du premier relais. Ludvy Vaillant a passé son témoin à Christopher Naliali en dernière position. Un rang que ni Thomas Jordier, ni Mame-Ibra Anne n’ont ensuite su améliorer. La huitième place a certes été évitée. Mais c’est seulement grâce à l’abandon de la Grande-Bretagne, sur une prise de relais cafouillée. Le quatuor français, identique à samedi, a signé un moins bon temps que lors des séries (6e temps des qualifiés en 3’01’’40). Pour l’équipe de France, cette conclusion des Mondiaux est à l'image de sa (très) longue semaine. Décevante.