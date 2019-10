Enfin une ambiance électrique. Le Qatarien Mutaz Barshim a conservé son titre de champion du monde du saut en hauteur, vendredi aux Mondiaux d'athlétisme qui ont lieu chez lui à Doha, avec un saut à 2,37m. Barshim, opéré d'une cheville en juillet 2018, a devancé les Russes Mikhail Akimenko et Ilya Ivanyuk (2,35m), qui concouraient sous bannière neutre, devant un public acquis à sa cause et nombreux.

Le 2e performeur de tous les temps à la hauteur (2,43 m), déjà titré à Londres il y a deux ans, n'avait repris l'entraînement qu'en avril dernier avant de regoûter en douceur à la compétition fin juin à Sopot (Pologne). Il a frôlé l'élimination à 2,33 m avant de passer magistralement les deux barres suivantes dès son premier essai.

A 28 ans, il permet au Qatar de remporter sa première médaille d'or, une performance qui a provoqué la liesse dans le stade Khalifa, bien silencieux depuis le début de la compétition. Le pays-hôte avait déjà décroché une médaille de bronze par Abderrahman Samba sur 400 m haies.