Une seule médaille. Et c'est encore Kevin Mayer qui s'est chargé de la ramener. Champion du monde de décathlon lors des Mondiaux 2022 à Eugene (Etats-Unis), l'athlète de 30 ans a une nouvelle fois fait éviter le zéro pointé à la délégation française, comme lors des Jeux Olympiques de Tokyo (médaillé d'argent). Sans lui, cela aurait fait deux compétitions majeures de suite lors desquelles les Bleus seraient rentrés fanny. Une preuve que la France est officiellement devenue une nation mineure de l'athlétisme international.

Kevin Mayer, double champion du monde de décathlon Crédit: Getty Images

Malgré l'or du taulier Kevin Mayer, donc, les Bleus ramènent des Etats-Unis leur pire bilan aux Championnats du monde d'athlétisme depuis le zéro pointé de Stuttgart en 1993, et font moins bien qu'à Doha en 2019 (deux médailles, mais pas de titre). Dans la lignée de Tokyo, les Français n'ont pas réussi de podium surprise (quasiment aucun d'entre eux ne se situant dans les sommets des bilans mondiaux). Après les cinq médailles de Londres en 2017 et les six de Rio aux Jeux de 2016, récoltées par une génération exceptionnelle, la France ne pèse plus à l'international. A deux ans de Paris 2024, c'est problèmatique.

Quelques finales et de nouvelles têtes

Après des matinées grises, le soleil finit toujours par apparaître nous dit l'adage. Pour l'équipe de France, la lumière attendra encore. Mais quelques motifs d'espoir existent tout de même, bien que la fébrilité règne toujours en coulisse. "C'est un bilan très positif pour moi avec une équipe retrouvée eu niveau du caractère, avec des gens qui se sont rapprochés du podium", a pourtant affirmé le directeur de la performance de la Fédération française d'athlétisme (FFA), Romain Barras.

Kevin Mayer (champion du monde de décathlon), Quentin Bigot (4e du marteau), Renaud Lavillenie (5e à la perche) ou encore Gabriel Tual (6e du 800 mètres) ont tenu leur rang. Les relais 4x400 et 4x100 hommes ont su se hisser en finale, et quelques nouvelles têtes ont percé, comme la spécialiste du 3000 mètres steeple, Alice Finot (10e), ou le hurdler Just Kwaou-Mathey (record personnel en demies du 110 mètres haies). Le presque exploit tricolore est venu du 400 mètres haies avec Wilfried Happio, inattendu 4e à un souffle du podium à l'issue d'une superbe finale, avec à la clé un record personnel pulvérisé.

Wilfried Happio (à gauche) est passé à deux centièmes de monter sur le podium du 400m haies des Mondiaux d'Eugene. Crédit: Getty Images

Mais comme un symbole pour la fédération française d'athlétisme, la percée de Happio a été ternie par une plainte qui le vise depuis quelques semaines pour agression sexuelle sur une autre athlète internationale, qui aurait eu lieu à l'Insep, dans le temple du sport français. A Eugene, la FFA a demandé au hurdler et au sprinter Mouhamadou Fall, sous la menace d'une suspension par les autorités de la lutte contre le dopage, d'assumer devant les médias avant leur entrée en lice, ce qu'ils ont fait sans se cacher.

La FFA muscle son jeu

Les dirigeants ont par contre botté en touche sur le cas Happio. Le DTN Patrick Ranvier estimant ne pas avoir à "se substituer à la justice", alors que la FFA a décidé pour l'instant de ne pas déclencher d'enquête interne, à l'inverse de ce qu'a fait l'Insep. Pour redorer et maîtriser son image ternie depuis plusieurs années par des affaires de dopage, de tensions internes et de plusieurs changements à la DTN depuis 2020, la fédération a décider de muscler sa communication depuis 2021.

En plus d'une attachée de presse prestataire, une spécialiste de la stratégie en communication a accompagné les dirigeants à Eugene. Avec le président André Giraud, la directrice générale Souad Rochdi, le DTN Patrick Ranvier, le directeur de la performance Romain Barras et celui des équipes de France Mehdi Baala, cet aéropage se muait parfois en observateurs pesants pour les athlètes lors des points presse, où il y avait à l'occasion plus d'officiels que de journalistes.

André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme (FFA) Crédit: Getty Images

"L'attachée de presse va me dire d'arrêter de parler... Je ne critiquerai pas, André Giraud est là", a pu faire remarquer le triple sauteur Benjamin Compaoré, plus ou moins en souriant. Piqués par une intervention sur France Télévisions du fondeur Jimmy Gressier, les dirigeants n'ont pas hésité à tirer les oreilles de son coach pour un recadrage. D'autres entraîneurs se sont vu repproché de parler à la presse, traduisant une certaine "défiance" vis à vis des médias, selon un interlocuteur auprès de l'AFP.

"On a deux ans, c'est le début d'une aventure"

L'encadrement a pu manquer d'âme et d'émotions, selon plusieurs sources internes à l'équipe de France. Romain Barras a malgré tout apprécié "une évolution dans la mentalité, et le bien vivre ensemble", au sein de l'équipe, que les athlètes ont salué. "Ces Championnats du monde sont une très, très bonne expérience pour construire un noyau performant pour cette équipe de France en vue des Championnats d'Europe de Munich (du 15 au 21 août), avec une équipe élargie qui aura besoin de cet élan créé ici à Eugene", a lancé Barras.

"Pour Paris 2024, on a deux ans, c'est le début d'une aventure. Munich, c'est la première marche, les Mondiaux de Budapest (en 2023) seront la deuxième. Tirer des conclusions de Eugene pour 2024 est un peu prématuré", a-t-il conclu. L'avenir ne peut être que plus lumineux.

