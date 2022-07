6,21 mètres. C'est le nouveau record du monde du saut à la perche, établi ce dimanche, du côté des championnats du monde d'athlétisme, qui se sont déroulés à Eugene, dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis. Un record battu par l'inévitable Armand Duplantis. Son cinquième record, en seulement deux ans et demi, son troisième de l'année, après ses 6,19 mètres et 6,20 mètres du mois de mars dernier, du côté de Belgrade, en salle.

Ce concours, Duplantis l'a survolé, ou presque. Sa seule petite frayeur est intervenue à 5,87 mètres, lorsqu'il a loupé son premier essai. Pour une suite de finale sans conséquence évidemment, puisqu'il a ensuite passé 5,94 mètres, 6 mètres, puis 6,06 mètres, à chaque fois à son premier essai.

Duplantis a déjà gagné tous les titres possibles

D'ailleurs, au moment de demander cette fameuse barre à 6,21 mètres, soit un petit centimètre de mieux que sa précédente marque, le prodige était alors déjà assuré d'avoir la médaille d'or autour du cou : "J'étais le tout dernier à concourir, j'aime sauter dans ce genre de situation, avec la pression du dernier, quand tout le monde te regarde. Mais aujourd'hui j'ai avant tout cherché à gagner, ce qui est venu après était un bonus, j'étais concentré sur l'or."

Et s'il semble vouloir, comme c'est de coutume, progresser centimètre après centimètre, sa marge particulièrement impressionnante entraperçue à l'occasion de ce fameux saut, réussi à son deuxième essai, peut évidemment laisser penser que le Suédois ne va évidemment pas s'arrêter là : "J'ai été surpris lors de mon dernier saut, je n'ai même pas touché la barre. Les graphiques disent que j'étais huit centimètres au-dessus, c'était assez dingue."

Aujourd'hui âgé de seulement 22 ans, "Mondo" a encore forcément une très belle carrière devant lui. Une carrière où l'athlète compte déjà tous les titres possibles du saut à la perche, lui qui a été champion d'Europe en plein air en 2018 et en salle en 2021, champion olympique l'été dernier mais également champion du monde en salle plus tôt cette année. Si jeune et déjà une légende.

Duplantis Crédit: Getty Images

