La France devra attendre avant d'ouvrir son compteur de médailles à Eugene. Engagé en finale du lancer de marteau, Quentin Bigot faisait figure de prétendant plus que crédible au podium, ce samedi soir. Le Mosellan s'est d'ailleurs mis en évidence avec un jet à 80,24 m. Mais il n'a pu faire mieux que quatrième, étant devancé par Pawel Fajdek (81,98 m), Wojciech Nowicki (81,03 m) et Eivind Henriksen (80,87 m). Forcément frustrant.

Au fond, cependant, Bigot n'a rien à se reprocher. Son concours a été d'une régularité bluffante, avec 78,86m comme pire marque et une moyenne de 79,63 m sur l'ensemble de ses six tentatives et a donc dépassé la barre symbolique des 80 m, sur son troisième essai. Il y a trois ans, à Doha, le natif de Hayange était devenu vice-champion du monde grâce à une marqué à 78,19 m. Cette fois, le niveau était nettement supérieur.

Fajdek a mis tout le monde d'accord

On se souviendra en effet pendant un moment de cette finale mondiale, qui a pas moins de cinq prétendants lancer au-delà de 80 m. La densité était folle, mais l'identité du patron n'a pas changé. Quadruple tenant du titre, Pawel Fajdek a ajouté une cinquième couronne planétaire à sa collection avec un jet à près de 82 m (81,98 m) qui a mis tout le monde d'accord.

Son compatriote Wojciech Nowicki (81,03 m) a dû se contenter de la médaille d'argent, tandis que le Norvégien Eivind Henriksen battait son record personnel (80,87 m) afin de compléter le podium. Un concours de haut vol, vraiment. Que Bigot a pu quitter la tête haute.

