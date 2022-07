Les premières fois où on l’avait vu grimper sur des podiums mondiaux, Fred Kerley était un autre. Un de ceux qui trouvent leur plaisir dans l’effort ingrat et pas loin d’être inhumain du tour de piste. Le Texan s’était déjà fait un nom sur le 400 mètres, puisqu’il avait décroché le titre mondial avec ses copains du relais, à Doha en 2019, et glané deux autres médailles, une d’argent, en relais toujours, à Londres deux ans plus tôt, et de bronze, seul comme un grand aux Mondiaux disputés au Qatar.

En 2021, une cheville récalcitrante avait poussé le 8e meilleur performeur de l’histoire sur le tour de piste (43’’64) à mettre de côté sa distance de prédilection en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. "Je ne m’étais pas vraiment entraîné pour le 100 mètres. Je me suis juste lancé et j'ai fait de mon mieux", assurait-il après les JO.

Le jour où il a pris le risque de descendre sur le sprint court, celui qui se dit plus obsédé par la gagne que les chronos ne le savait pas, mais il venait de prendre la meilleure décision de sa vie. Elle était en partie contrainte mais elle n’avait rien d’évidente, parce que les sprinteurs aux ambitions multiples se divisent en deux catégories : les spécialistes du 100 - 200, à la Bolt, à la Lewis. Et les coureurs de 200 - 400, à la Michael Johnson. Passer du 400 au 100 ou vice versa ? Normalement, ça ne fonctionne pas. "Je me considère avant tout comme un athlète total, et je pense être toujours capable de m’exprimer sur les trois distances", lançait-il pourtant à nos confrères de L’Equipe il y a quelques semaines.

Fred Kerley casse la ligne et décroche le titre sur 100m Crédit: Getty Images

"Fred est un couteau suisse" dit de lui Michael Cherry, spécialiste du tour de piste. Un couteau suisse pas loin d’être un modèle unique. Et pour cause : Kerley est l’un des trois athlètes à avoir un jour couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, le 200 en moins de 20 secondes et le 400 sous les 44 secondes, avec Michael Norman et Wayde van Niekerk. Bref, Kerley est un phénomène.

Auteur de trois chronos en moins de 9’’80 cette saison sur 100 m, dont un 9’’79 vendredi en séries, l’Américain a confirmé ce qu’il avait montré aux Trials, où son titre en 9’’77 et sa demie en 9’’76 laissaient augurer de quelque chose de grand dans l’Oregon. Samedi, Kerley a réussi son fantastique pari, un an avoir décroché l’argent aux Jeux de Tokyo derrière Marcell Jacobs. Après le coup d’essai, le coup de maître.

Je veux devenir une légende, comme Usain Bolt

Nouvelle référence de la ligne droite, le sprinteur de 27 ans a construit sa victoire de samedi sur le tard, en terminant plus vite et plus fort que ses adversaires. Et ça, le natif de Taylor le doit au tour de piste, à sa polyvalence et sa résistance.

Elevé par sa tante Virginia, Fred Kerley s’est également construit et renforcé dans l’adversité. Un père en prison quand il était bébé, une mère qui, selon le nouveau champion du monde, a multiplié les "mauvais choix dans sa vie", rien ne lui a été épargné. Ajoutez à cela que le jeune Fred n'était pas tellement assidu en classe, et pas plus enclin à respecter les règles en dehors. Heureusement, il y avait tata.

"Je pense à elle tous les jours, parce que sans elle, je ne serais pas en train de vous parler maintenant, a-t-il expliqué samedi, quelques minutes après avoir décroché l'or mondial. Elle a sacrifié sa vie pour moi, mes frères, mes soeurs et mes cousins. On a tous été adoptés par notre tante, on était 13. On avait une chambre, on dormait tous les treize dedans. Et il y avait 26 enfants à la maison. C'est incroyable de réussir quelque chose que peu de gens dans ma position ont réussi. Je la remercie de m'avoir donné les moyens de réussir ma vie".

Encore en lice sur 200 mètres et membre du relais 4x100 US à Eugene, Kerley a-t-il tourné la page du tour de piste ? Certainement pas. "Je m'entraîne toujours sur le 400 mètres, confie-t-il. Ce qui me motive, en venant d'où je viens, c'est de continuer à accomplir de grandes choses parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation que celle dans laquelle vous étiez plus jeune."

Récemment, le Texan a même tweeté, goguenard, qu’il s’essaierait bien au 800 mètres. Cette fois, il plaisantait. La seule chose dont on est sûr, c’est qu'il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : "Je veux devenir une légende, comme Usain Bolt". Kerley a encore de la route. Mais les distances, courtes comme les longues, ne lui ont jamais fait peur.

