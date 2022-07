Rien n’est éternel. Et surtout pas les records du monde. Même si certains sont appelés à durer plus que d’autres et étirent leur longévité sur des périodes dépassant l’entendement, tout jour qui passe les rapproche de leur fin. Et parmi ces marques que l’on imagine perpétuelles figurent évidemment les records du monde du 100 et 200 mètres féminin et masculin. Un jour, elles tomberont bel et bien. Reste à savoir quand.

Usain Bolt et Florence Griffith-Joyner avaient repoussé les limites du possible dans des proportions d’exception. Le Jamaïcain et l'Étatsunienne ne s’étaient pas contentés de raboter les records de quelques centièmes de seconde, ils y étaient allés à coups de dixièmes.

Record du monde du 100m H : 9''58 par Usain Bolt en 2009 (-11 centièmes de seconde par rapport au précédent)

Record du monde du 200m H : 19''19 par Usain Bolt en 2009 (-11 centièmes)

Record du monde du 100m F : 10''49 Florence Griffith-Joyner en 1988 (-27 centièmes)

Record du monde du 200m F : 21''34 par Florence Griffith-Joyner en 1988 (-22 centièmes)

Si bien que, depuis 2009 chez les hommes, depuis 1988 chez les femmes, les marques tiennent bon. Et n’ont pas vraiment été approchées. A part sur le 100 mètres féminin, où deux sprinteuses, Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce ont passé la vitesse supérieure ces derniers mois.

10"61 : La ligne droite historique de la fusée Thompson-Herah et le triplé pour la Jamaïque

La première s’est approchée à cinq centièmes l’an passé (10''54). C’était à… Eugene, là où se déroulent les Mondiaux 2022 et sur une piste extrêmement rapide. Après les JO, elle avait surfé sur sa dynamique tokyoïte. Cinq jours plus tard, Fraser-Pryce a couru la ligne droite en 10''60, à Lausanne.

Il peut se passer quelque chose sur le 100m féminin

Depuis l’été 2021, Les deux femmes ont d’ailleurs signé sept des treize meilleures performances de l’histoire du 100m. Fraser-Pryce est celle qui a couru le plus vite cette saison, en 10''67, début mai à Nairobi. Et on ne parle pas de Shericka Jackson, sacrée championne de Jamaïque sur 100 et, surtout, sur 200m. A Kingston, elle est d’ailleurs devenue la troisième meilleure performeuse de l’histoire, en 21''55. Bref, Flo-Jo n’a jamais autant été en ligne de mire que ces derniers mois. Et si c’était la bonne ?

"Il y a une révolution post-Covid depuis un an, et l’avènement des nouvelles technologies, avec les chaussures à lames de carbone évidemment. Certains spécialistes disent qu’on peut gagner trois à quatre dixièmes sur la ligne droite, nous détaille Stéphane Caristan, consultant sur Eurosport. On l’a vu l’an dernier et on se dit qu’il peut se passer quelque chose sur le 100 mètres féminin. Dans le contexte du Championnat du monde, avec le public, avec les Jamaïcaines ou les Américaines (ndlr : Melissa Jefferson a couru en 10''69 avec vent trop favorable), on peut avoir de gros chronos. Par Thompson et surtout Fraser-Pryce, quadruple championne du monde du 100m".

Et le 200 mètres dans tout ça ? "Jackson a réussi un gros chrono mais elle reste à deux dixièmes du record, tempère Caristan. C’est moins évident que sur 100 mètres. Après, vu la piste, les conditions, l’euphorie… il va y avoir du niveau."

Knighton, le successeur ?

Chez les hommes, Usain Bolt est a priori moins inquiété. Parce que ses marques sont plus récentes. Mais aussi et surtout parce que personne ne s’est autant approché de lui que l’armada jamaïcaine de Griffith-Joyner. Pour rappel, le très jeune Erriyon Knighton a tout cassé, en 19''49 fin avril à Bâton Rouge, mais le record semble encore hors de portée. "Il a réussi un temps titanesque en début de saison, on ne l’a pas trop revu depuis, juge Stéphane Caristan, ancien recordman d’Europe du 110 mètres haies. Il a le même parcours que Bolt et est même en avance, même si Bolt ne bénéficiait pas de la même technologie. Mais l’inconnu, c’est sa capacité à se renforcer. Dans les deux ans qui viennent, on ne sait jamais…"

Fred Kerley n’a pas démérité non plus, sur 100 mètres. Mais ses 9"76 et 9"77 - également réussis à Eugene, lors des Trials - paraissent bien loin des 9"58 de Bolt. "Kerley a la caisse, il maîtrise son sujet et a progressé techniquement. Mais deux dixièmes sur 100 mètres, ce n’est pas comme sur 200… Mais à domicile, porté par le public, il a montré aux Trials qu’il avait les nerfs solides. Il n'est pas impossible que le record des Etats-Unis tombe". Soit un chrono sous les 9’’69 de Tyson Gay. Ce qui, déjà, représenterait un sacré pas en avant. Hormis Usain Bolt, personne n'a jamais couru plus vite.

