En athlétisme peut-être plus que dans tout autre sport, parfois, un détail peut mettre fin à une carrière. Il est probable que la situation qu’a connue Devon Allen y ressemble fort. Tout semblait parfait et pourtant, en un millième de seconde, le rêve a viré au cauchemar pour le hurdleur américain. Engagé en finale du 110m haies, lundi, l’ancien élève de l’université d’Oregon, qui courait à domicile à Eugene, a connu le pire sentiment pour un athlète de haut niveau.

Alors calé dans les startings-block, prêt à lâcher les chevaux pour ce qui devait être son ultime rendez-vous avec les pointes aux pieds, Devon Allen est parti dans le sillage du coup de pistolet. Un départ réflexe qui aurait pu toucher au sublime, si l’Américain avait tout retenu un millième de plus.

“Je suis juste frustré, je voulais courir. C’est un millième de seconde, j’ai quand même réagi après le coup de pistolet”, a-t-il réagi à chaud avec amertume après la course, avant de tenter une explication, et de se résigner : “Ce qu’il se passe c’est qu’il y a beaucoup de bruit avec les spectateurs, mais que voulez-vous c’est le règlement.” Mais sur la piste, l'erreur, aussi infime soit elle, ne pardonne pas. Allen a bien quitté les starts avec un temps de réaction de 99 millièmes, soit un de trop avant la limite autorisée. a-t-il réagi à chaud avec amertume après la course, avant de tenter une explication, et de se résigner : “

Devant son public, Devon Allen avait l’opportunité de convertir sa meilleure performance mondiale de l’année en titre mondial, qu’il n’aura jamais touché de si près. Surtout qu’avant que le carton rouge et noir, synonyme de disqualification, ne s’élève dans les airs, le champion olympique Hansle Parchment s’était blessé à l’échauffement.

L'amour du foot US

Mais si le premier mot venu à la bouche de l’Américain n’est autre que “frustration”, c’est également car Allen, 27 ans, va troquer les pointes pour un casque et des épaulettes. Non satisfait d’être l’une des références de sa discipline, il s’apprête à rejoindre l’équipe NFL des Philadelphia Eagles dans les prochains jours.

De sprinteur à footballeur américain, le parcours est atypique mais les qualités de vitesse du natif de Phoenix n’y sont évidemment pas pour rien. Si le foot US l’attire désormais, cette passion est bien plus ancienne. Mais la réalisation concrète de ce rêve universitaire a été freinée durant un long moment par une succession de blessures.

En Oregon, Devon Allen a d’abord fait ses classes en tant que receveur pour l’université de son Etat (2013-2016). Un poste qu’il occupait avec brio, jusqu’à ce qu’il se déchire le ligament croisé antérieur du genou gauche en 2015, alors même qu’il disputait les demi-finales des playoffs universitaires.

Nouvelle carrière

Après un an de convalescence, le futur hurdleur retrouve son meilleur niveau et les terrains. Pour un temps… Car, en 2016, après seulement quatre matches, Allen se rompt le ligament du genou droit et doit raccrocher une seconde fois. Ce sera celle de trop qui attirera le receveur vers le tartan.

“Si je n'avais pas eu de blessure au genou à l'université, cela ferait probablement 5 ans que je jouerais en NFL. J'aurais probablement suivi la voie tracée par la draft et gardé la piste pour l'intersaison", avait affirmé l'Américain, en janvier, avait affirmé l'Américain, en janvier, dans une interview au New York Times.

Le vainqueur de la Ligue de Diamant 2021 ne doute pas de ses qualités qu’il va de nouveau exporter sur les terrains. Professionnels cette fois-ci. Car après une journée de recrutement où il s’est fait remarquer sur une épreuve…de sprint, Allen a signé un contrat avec la franchise de Philadelphie pour les trois prochaines saisons. De quoi effacer la déception de Eugene ? Le prochain Superbowl le dira.

