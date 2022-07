Le sprinteur kényan Ferdinand Omanyala, détenteur du record d'Afrique du 100 m, a annoncé jeudi à l'AFP qu'il renonçait aux Mondiaux 2022 d'athlétisme, qui débutent vendredi à Eugene dans l'Oregon, aux Etats-Unis d'Amérique, n'ayant pas encore obtenu de visa.

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

Ad

"Je renonce à mon voyage dans l'Oregon. Même si j'obtiens un visa aujourd'hui, c'est trop tard", a déclaré l'athlète de 26 ans, et qui devait débuter sa compétition vendredi, en séries. "C'est terminé. Il n'y a rien que je puisse faire. Ce fut le plus long jour d'attente (de ma vie) et je n'aime pas attendre", a-t-il ajouté.

Mondiaux Mahuchickh laisse planer l'ombre de la guerre : "Les tueurs russes n'ont pas leur place" IL Y A 2 HEURES

Mercredi matin, le coureur avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était toujours dans l'attente de son visa, "en retard". "Nous attendons avec impatience que l'ambassade des États-Unis délivre des visas à un certain nombre d'athlètes, dont Omanyala. J'espère qu'ils pourront prendre l'avion aujourd'hui (mercredi)", avait déclaré à l'AFP Barnabas Korir, membre du comité exécutif de la Fédération kényane d'athlétisme.

Troisième au bilan mondial de l'année

Le nombre exact de membres de la délégation kényane n'ayant pas obtenu de visa n'était pas immédiatement disponible. Une partie de l'équipe s'est envolée mardi pour les Etats-Unis d'Amérique. Omanyala faisait partie des prétendants au podium du 100 m des Mondiaux 2022, dont les séries sont programmées vendredi, les demi-finales et la finale samedi.

Omanyala occupe la troisième place au bilan mondial de l'année du 100 m avec ses 9"85 réalisés en mai, huit mois après avoir établi un nouveau record d'Afrique en 9"77. Aux Jeux de Tokyo l'été dernier, il fut le premier athlète du Kenya, pays connu pour ses coureurs de fond, a atteindre une demi-finale olympique du 100 m.

Mondiaux A Eugene, les Etats-Unis accueillent enfin leurs Mondiaux IL Y A 14 HEURES