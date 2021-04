C'est la fin d'un long feuilleton. La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, selon les informations de L'Equipe , rendu son verdict ce mercredi : Ophélie Claude-Boxberger a été suspendue deux ans pour dopage , concernant des faits datant de l'année 2019. L'athlète franc-comtoise, spécialiste du 800m, 1500m et 3000m steeple, devrait effectuer son retour à la compétition après le mois de novembre (ndlr : pour sa fin de suspension) mais sera privée des Jeux Olympiques à Tokyo cet été.

"Je pense que je ne ferai pas appel, a assuré Ophélie Claude-Boxberger à L'Equipe. C'est mieux pour moi de me recentrer sur le sportif, de réécrire des dates sur mon calendrier. Est-ce que je me sens coupable ? Pas coupable ? De toute façon, quelles que soient les perfs que tu fais sur la piste, le doute est toujours là dans les yeux de certains. Je cours pour moi. Moi je sais, moi je me regarde dans ma glace." La commission des sanctions de l'AFLD qui réclamait huit ans de suspension au départ peut encore faire appel.

Ophelie Claude-Boxberger lors des championnats de France inddor 2019 à Miramas Crédit: Getty Images

