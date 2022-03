"La création par le CIO d'un fonds de solidarité pour venir en aide aux sportifs ukrainiens" est "une décision sans précédent dans l'histoire mondiale olympique", a-t-il salué dans un message en ukrainien posté sur son compte Twitter.

Bubka s'est entretenu dimanche de ce sujet avec le Premier ministre ukrainien. "J'ai informé Denis Chmygal des étapes spécifiques, qui ont déjà été utilisées par le comité national olympique en étroite coopération avec le président du comité international Thomas Bach, et la communauté mondiale du sport", a-t-il expliqué.

"Il est prévu d'utiliser ces sommes pour organiser la participation des athlètes ukrainiens à tous les événements sportifs européens et internationaux et aux réunions d'entraînement, ainsi que pour leur approvisionnement en aide humanitaire", détaille l'ancien recordman du monde du saut à la perche.

Les sportifs ukrainiens continueront à participer aux compétitions internationales

Le montant affecté à ce fonds de solidarité n'a pas été communiqué. "La coordination du travail de ce nouveau Fonds de solidarité de la communauté olympique et du sport ukrainien m'a été confiée, en tant que président du Comité national olympique ukrainien", a ajouté Bubka.

"Des quartiers généraux opérationnels ont déjà été installés en Ukraine et à Lausanne pour recueillir des informations, les besoins et apporter une aide directe", a indiqué le premier homme à avoir franchi une barre à 6 mètres.

"Ce travail est en cours avec le ministère de la Jeunesse et des Sports d'Ukraine et les fédérations nationales olympiques", précise le "Tsar", âgé de 58 ans. "Le chef du gouvernement a souligné que nos athlètes devraient représenter leur pays aux compétitions internationales prévues et a réaffirmé le soutien maximal à une action en ce sens", a conclu Bubka.

