Claire Bové et Laura Tarantola ont répondu présentes sur le canal Forêt de la mer. Les Françaises ont signé le meilleur temps de leur série en deux de couple poids léger en 7’03’’47 et se sont qualifiées directement pour la finale.

Les Tricolores ont devancé les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini qui décrochent le deuxième et dernier ticket pour les demies en 7'04''66. Bové et Tarantola devront confirmer lundi à 4h38 heure française pour rejoindre, cette fois, la finale. Les Canadiennes et les Néerlandaises se sont également qualifiées directement.

