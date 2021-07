Le deux sans barreur français s'est qualifié pour les demi-finales d'aviron aux Jeux olympiques de Tokyo, alors que l'équipage féminin en quatre de couple a lui échoué à décrocher une place pour la finale principale, dimanche à l'issue des repêchages.

Sur le canal Forêt de la mer, les jumeaux Guillaume et Thibaud Turlan ont terminé deuxièmes de leur série, derrière les Espagnols Jaime Canalejo et Javier Garcia, une place synonyme de qualification pour le prochain tour. En revanche, Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul, Marie Jacquet et Emma Lunatti peuvent désormais dire adieu à tout espoir de médaille. Cinquièmes des repêchages, alors que seules les deux premières accédaient à la finale A, elles ne participeront donc qu'à la finale B.

Deuxièmes à l'étape de coupe du monde de Zagreb, elles avaient validé leur billet pour Tokyo en mai, moins d'un mois après leur formation. C'était la première fois depuis 1996 qu'un bateau long tricolore féminin décrochait une qualification olympique.

