Tokyo 2020

Champions du monde 2018, deux fois champions d'Europe en 2018 et 2021 du deux de couple et maintenant champions olympiques ! Matthieu Androdias et Hugo Boucheron n'ont pas manqué leur rendez-vous. Sixième à Rio en 2016, le duo a décroché sa première médaille olympique et du plus beau métal, l'or tant rêvé. Ils offrent ainsi à la France sa première breloque en aviron cette année, la 8e du contingent tricolore au Japon et la 3e en or.

