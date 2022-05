Difficile de trouver les mots quand on perd un membre de la famille... Toutes nos pensées pour ses proches." L'ASVEL est en deuil. Adreian Payne, ancien bondissant pivot et artisan du doublé coupe-championnat du club en 2019, est décédé à l'âge de 31 ans dans des circonstances encore inconnues a annoncé le média Detroit Free Press . L'information a été reprise dans la foulée sur le compte Twitter du club qui lui a rendu hommage: "

Adreian Payne avait rejoint le club de Tony Parker après des passages chez les Hawks d’Atlanta, les Timberwolves de Minnesota et les Orlando Magic. Il cumule au total 107 matches dans l'élite outre-Atlantique. Il a joué pour le Panathinaïkos Athènes avant de rejoindre l'ASVEL (2019-2020). Il a ensuite joué en Turquie (Ormanspor) et en Lituanie (Utena). Il était depuis quelques mois sans équipe et était rentré aux Etats-Unis.

