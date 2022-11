Il y avait juste la meilleure des excitations, a-t-il raconté après la rencontre dans J'avais faim de victoire. Et c'est ce que je retiens en premier de cette soirée. Cela n'a été que du plaisir." On aurait dit un adulte dans un jardin d'enfants. C'était pourtant lui, le gamin. Le novice qui découvrait la sélection tricolore, il est vrai privée de la grande majorité de ses cadres. Mais cela ne s'est jamais vu. Victor Wembanyama était déjà au-dessus du lot pour ses débuts en équipe de France vendredi, en Lituanie (65-90). Le favori pour devenir le premier choix de la prochaine draft NBA se savait observé. Cela ne l'a jamais inhibé. ", a-t-il raconté après la rencontre dans des propos rapportés par L'Equipe ."

Et dès le début. Wembanyama a idéalement débuté sa carrière internationale en inscrivant les deux points des Bleus face aux Lituaniens. Une claquette après un shoot manqué qui annonçait déjà sa domination sous la raquette. La première ligne d'une feuille de stats remarquable : 20 points, 9 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception. Mais surtout, cette impression visuelle d'un joueur aux bras tentaculaires, dominateur à tous les niveaux, qui tire toute une équipe vers le haut sans que son adversaire puisse trouver la solution pour l'arrêter.

Dans le sillage de Wembanyama, la jeune garde tricolore a en effet abattu un travail impressionnant. Sylvain Francisco, auteur de 21 points et d'un carton plein derrière l'arc (5/5), a parfaitement illustré le phénomène. Il a aussi bénéficié de la surveillance accrue de la défense lituanienne sur le prodige du basket tricolore pour trouver des tirs plus ouverts et contribuer à l'excellente performance collective des Bleus. "La plus grande réussite est de ne jamais les avoir laissés espérer qu'ils pourraient revenir dans le match, a jugé Wembanyama. On est restés calmes et tout le monde a pris beaucoup de plaisir ce soir."

Sous son impulsion, la France s'est inexorablement détachée et Vincent Collet pu ouvrir son banc dans le quatrième quart-temps. Wembanyama a pu se satisfaire du devoir accompli même si son temps de jeu finalement réduit (24 minutes) ne lui a pas permis d'aller chercher le record de Robert Busnel, auteur de 30 points pour ses débuts en équipe de France en 1934. "Le record est à 30 ? Il y avait la place, a-t-il dit en riant. Mais le coach m'a économisé au quatrième quart, c'est normal, il y a un match lundi. C'est agréable d'être en bonne compagnie, mais on peut toujours faire mieux."

Victor Wembanyama a brillé pour sa première avec les Bleus face à la Lituanie Crédit: Getty Images

Il n'a pas voulu absolument briller, juste être efficace et c'est une preuve d'intelligence, a souligné le sélectionneur des Bleus sur Il a été lui-même, et cela lui suffit pour dominer. Il n'a pas forcé, a accepté le combat et impacté le match en défense. Puis, quand il a eu plus d'options et d'espaces, il s'est imposé de l'autre côté. Il est allé chercher des rebonds difficiles, 9 en 23 minutes sans jouer le dernier quart. Je ne sais pas si c'est effrayant, mais c'était dominateur." Mais c'est déjà bien. En tout cas, largement suffisant pour satisfaire Vincent Collet. ", a souligné le sélectionneur des Bleus sur le site de L'Equipe

C'est l'impression dégagée par Wembanyama, et cela lui a permis de passer ce cap avec succès. Et en s'appuyant sur les conseils de Collet, qui lui a suggéré de rester lui-même pour être dominant. "J'ai essayé de garder mes habitudes au maximum, a-t-il commenté. Ce que dit Vincent me confirme que j'ai raison de croire en moi, en mes capacités. Dans les moments difficiles, je n'ai ainsi qu'à me reconcentrer et me tourner vers moi-même et ce que je connais pour retrouver la bonne disposition mentale. Cette confiance, je ne la perdrai jamais." Et ça promet.

