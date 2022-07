Ad

Rudy Gobert sera accompagné par Evan Fournier, également médaillé d'argent lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier, mais aussi par Victor Wembanyama , le grand espoir du basket français de 18 ans qui a été transféré à Boulogne-Levallois en début de semaine. En revanche, Fabien Causeur, champion d'Espagne en 2022 avec le Real Madrid, ne fait pas partie de la liste de Vincent Collet.

Ces 17 joueurs se retrouveront le 29 juillet pour le début de la préparation, a précisé la Fédération française de basket (FFBB). Six rencontres, dont quatre amicales et deux de qualification pour la Coupe du monde 2023, sont au programme du stage des Bleus avant le coup d'envoi de l'Euro. La France, 12e du dernier championnat d'Europe en 2017, affrontera lors de la phase de poules l'Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la Bosnie et la Slovénie. (Avec AFP)

Les 17 joueurs retenus

Andrew Albicy (Gran Canaria CB/ESP), Isaïa Cordinier (Virtus Bologne/ITA), Moustapha Fall (Olympiakos/GRE), Evan Fournier (New York Knicks/NBA), Rudy Gobert (Minnesota/NBA), Thomas Heurtel (Real Madrid/ESP), William Howard (ASVEL), Mouhammadou Jaiteh (Virtus Bologne/ITA), Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta/NBA), Théo Maledon (Oklahoma City/NBA), Amath M'Baye (Karsiyaka/TUR), Frank Ntilikina (Dallas/NBA), Elie Okobo (ASVEL), Vincent Poirier (Real Madrid/ESP), Terry Tarpey (Le Mans), Victor Wembanyama (Boulogne-Levallois/FRA), Guerschon Yabusele (Real Madrid/ESP)

