Borislav Stankovic, figure légendaire du basket-ball serbe et ancien secrétaire général de la FIBA, est décédé vendredi à Belgrade à l'âge de 94 ans, a rapporté le site novosti.rs. Borislav Stankovic, né à Bihac (Bosnie-Herzégovine), a été une des personnalités qui ont mis sur pied le basket-ball dans l'ex-Yougoslavie après la Seconde guerre mondiale.

Ancien joueur de l'Etoile rouge avec laquelle il a remporté deux titres de champion de Yougoslavie, Borislav Stankovic a également défendu les couleurs de la sélection nationale notamment au championnat du monde de basket-ball en 1950 en Argentine.

Il a été le secrétaire générale de la Fédération yougoslave de basket-ball entre 1956 et 1966. De 1976 à 2002 il a été le secrétaire général de la FIBA et a contribué largement à un rapprochement entre la FIBA et la Ligue professionnelle nord-américaine (NBA). Pendant son mandat, la FIBA a introduit la ligne du tir à trois points et divisé le temps de jeu en quarts-temps.