Les hommes de Vincent Collet avaient besoin d'une victoire pour valider leur billet pour l'Indonésie, les Philippines et le Japon, où se déroulera le Mondial du 25 août au 10 septembre prochain. C'est chose faite : ils se sont imposés face à la Bosnie-Herzégovine (92-56), lors de la dernière journée de qualification, lundi soir à Pau.

Face à un adversaire qui les avait surpris fin août lors du match aller (96-90) juste avant l'Eurobasket mais privé lui aussi de ses tauliers Jusuf Nurkic (Portland, NBA) et Dzanan Musa (Real Madrid, Euroligue), ils n'ont jamais tremblé, remportant tous les quart-temps, avec un partage du temps et de la marque entre tous les acteurs de ce rassemblement automnal. Pour sa première sortie en Bleu sur le sol français, le prodige Victor Wembanyama s'est une nouvelle fois illustré en inscrivant les 7 premiers points tricolores en l'espace de 54 secondes (7-2, 4) sans prendre feu sur ses tentatives suivantes.

19 points pour "Wemby"

Son passage sur le banc l'a visiblement revigoré, avec un basket plus épuré à son retour et la même dynamique offensive (7 points quasi d'affilée) pour décrocher des Bosniens qui ont lâché prise juste avant la pause (40-27). Dans l'art de la dissuasion où il est également attendu, "Wemby" et ses bras tentaculaires (3 contres, 2 interceptions) a fait déjouer plusieurs fois des Bosniens obligés de forcer quelques situations. Le probable numéro 1 de la draft NBA a fini la partie avec 19 points, soit une unité de moins que vendredi à Panevezys pour son baptême lituanien.

Dans son sillage, Yoan Makoundou a été auteur lui aussi d'un joli chantier lors du premier acte (9 points), de même que l'intérieur Damien Inglis lors du 3e quart-temps (9 points) ou l'extérieur Juhann Begarin qui a maximisé sa présence (17 points en 19 minutes). Quant à la palme pour le panier du soir, elle a été partagée entre ce dunk électrique du petit meneur Sylvain Francisco, meilleur marqueur français vendredi en Lituanie et auteur de 8 points à Pau, et ce panier à 3 points en suspension d'Axel Toupane qui ont fait rugir le Palais des Sports.

Après la pause, les joueurs des Balkans, portés par Kenan Kamenjas (18 points), ont tenté de s'accrocher avant d'exploser définitivement dans le dernier quart-temps (33-12) face à des Bleus euphoriques.

