"J'ai suivi l'Euro féminin (remporté par l'Espagne devant la France en juillet) et ça m'a démangé : j'ai eu envie de recommencer à coacher une équipe nationale", a déclaré le futur sélectionneur de l'équipe italienne dans des propos rapportés par L'Equipe. Champion d'Italie avec le Famila Schio en 2018 et 2019, Pierre Vincent n'a pas résisté à la tentation d'entraîner à nouveau une équipe nationale.

Vincent : "Ma mission sera d'installer durablement l'Italie au haut niveau"

Sélectionneur de l'équipe de France féminine de 2008 à 2013 avec laquelle il est monté quatre fois sur le podium (or à l'Euro 2009, bronze en 2011 et argent en 2013 et aux Jeux Olympiques argent en 2012), Vincent entraînera désormais l'équipe nationale italienne. "Ma seule limite était mon positionnement par rapport à l'équipe de France. S'il y avait eu une ouverture en France, je ne me serais pas engagé à l'étranger, a-t-il déclaré. (…) L'Italie n'a pas le même vivier, les joueuses ne sont pas aussi athlétiques et il manque des intérieures. Ma mission va être de s'installer durablement à haut niveau", a-t-il poursuivi quant aux objectifs de la Nazionale.