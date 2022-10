L'Asvel, lourdement défaite sur le front continental dans les salles de Fenerbahce mardi (84-63) puis du Maccabi Tel Aviv jeudi (88-69), a rechuté en championnat après trois victoires de rang, face à Roanne qui ne comptait qu'une victoire jusque-là. Voilà l'équipe entraînée par TJ Parker, qui a perdu Lauvergne, l'une de ses recrues phares, pour plusieurs mois (grave blessure au genou droit contre Tel Aviv), seulement à l'équilibre en Elite (3 victoires pour 3 défaites, 7e place). Sa réaction sera scrutée vendredi en Euroligue face à Vitoria pour ses retrouvailles avec l'Astroballe après trois déplacements.

Dimanche dans le derby rhodanien, elle a coulé entre l'entame du troisième quart-temps (49-44) et le début du dernier (65-80), dominée au rebond et subissant la foudre de l'arrière-ailier de Roanne Ronald March (33 pts). Malgré les efforts de Nando De Colo (34 pts) dans le "money time", elle n'est pas parvenue à faire son retard et voit Monaco filer en tête du championnat.

Loyd porte Monaco

L'autre équipe engagée en Euroligue va elle beaucoup mieux, dans la compétition européenne (une seule défaite contre trois pour l'Asvel) et en Elite, où elle est la seule formation invaincue. La "Roca Team" a souffert dimanche mais a fini, dans sa salle, par dompter Bourg-en-Bresse (98-94) pour engranger un sixième succès. Cette courte victoire lui permet de reprendre ses distances en tête sur Le Mans (5 victoires, 1 défaite), poussé en prolongation un peu plus tôt par Le Portel sur un panier à 3 sec 8/10e de la fin du jeune arrière (20 ans) Nadir Hifi avant de s'imposer (75-71).

Monaco a failli subir le même sort, puisque Bourg-en-Bresse a eu le tir de l'égalisation à dix secondes de la sirène (97-94), manqué par James Palmer Jr, par ailleurs auteur d'une grande performance (25 pts). L'expérience monégasque a finalement fait la différence, notamment celle de Jordan Loyd (18 pts, 9 passes décisives).

L'arrière américain champion NBA 2019 avec Toronto (sans jouer en play-offs), arrivé à l'intersaison du Zenith Saint-Pétersbourg, a réussi ses quatre lancers francs dans les trente dernières secondes. Après avoir livré une merveille de passe décisive pour envoyer Jaron Blossomgame vers un dunk octroyant six points d'avance à 1 min 19 sec de la fin (93-87). Monaco peut souffler après avoir compté quatorze longueurs d'avance à la pause (55-41) puis connu un gros trou d'air dans le troisième quart-temps, perdu 29 à 11.

