Monaco a eu chaud. Sans leur meneur star Mike James, laissé au repos après leur victoire jeudi en Euroligue face au Panathinaikos d'Athènes, et vite privés de Leo Westermann, qui a fêté son retour en France par une exclusion après deux fautes techniques en fin de première mi-temps, les Monégasques ont peiné à distancer des Roannais toujours au contact en toute fin de match.

Menés de trois points à 27 secondes du buzzer avec la balle en mains, les Roannais ont toutefois manqué l'occasion d'égaliser, laissant filer vers la victoire les hommes de Zvezdan Mitrovic, portés notamment par le MVP de la dernière finale d'Eurocoupe, absent face au Panathinaikos, Rob Gray, auteur de 19 points.

Collet rate son entrée

Pour son premier match à la tête des Metropolitans de Boulogne-Levallois, le sélectionneur des Bleus médaillés d'argent à Tokyo, Vincent Collet, a subi une lourde défaite 83-65 au Mans, où ses joueurs ont notamment été plombés par une adresse défaillante longue distance (38%, 1/14 à 3 points).

Dans les autres rencontres de la soirée de samedi, Bourg-en-Bresse est allé s'imposer 79 à 71 sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez, et Cholet l'a emporté d'un petit point (74-73) à Strasbourg. Plus tôt dans la journée, Nanterre est passé tout proche de la défaite à domicile face au CSP Limoge. Mais un numéro de son meneur Nick Johnson -six points dans les 40 dernières secondes du match- a permis aux Franciliens de l'emporter d'un petit point (88-87).

Le dernier match de cette première journée verra le double tenant du titre, l'Asvel de la sensation Victor Wembanyama, présidé par Tony Parker, qui a aussi réussi sa rentrée en Euroligue vendredi contre Kaunas, recevoir Gravelines ce dimanche.

