L'ASVEL peut "flancher", il sera quand même difficile de le faire vaciller. Malgré les départs notables de Victor Wembanyama et Elie Okobo, l'écurie de Tony Parker continue son recrutement de haut-vol. Ce vendredi, l'écurie rhodanienne a officialisé l'arrivée du pivot Joffrey Lauvergne en provenance du Zalgiris Kaunas, où il évoluait depuis deux saisons. Dix ans après sa dernière pige à Châlon, l'international français va de nouveau fouler les parquets de Betclic Elite.

Champion d'Europe en 2013 avec les Bleus, le natif de Muhouse s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec l'ASVEL et s'inscrit dans la continuité du projet porté par Tony Parker. "Les arrivées de Nando et Joffrey représentent beaucoup ! C’est dans la continuité de notre projet, amener LDLC ASVEL le plus haut possible en Europe en mettant le basket français en avant. Leurs expériences vont être extrêmement précieuses pour encadrer ce groupe très ambitieux", a expliqué le président du champion de France dans un communiqué.

