L'Américain Will Weaver, assistant des Houston Rockets en NBA la saison dernière, sera l'entraîneur de Paris Basketball pour la campagne 2022-2023, a annoncé le club de Betclic Elite vendredi.

Weaver, 38 ans, remplace le Français Jean-Christophe Prat, démis de ses fonctions après une campagne difficile, Paris ne s'étant maintenu que de justesse lors de la dernière journée de championnat, terminant en 15e position. L'ancien coach des Sydney Kings en NBL (Australie) et des Long Island Nets en G-League (Ligue américaine mineure) a signé un contrat d'un an.

"Will est un entraîneur résolument moderne --il a de nombreuses années d'expérience en NBA et à l'international--, avec des records de victoires en tant qu'entraîneur en NBL et en G-League", s'est réjoui David Kahn, le président du club parisien. "Ses équipes jouent vite et avec une intensité défensive extraordinaire. Cela résume parfaitement le style de jeu du Paris Basketball", a-t-il ajouté.

En plus du championnat de France, Paris Basketball disputera la saison prochaine l'Eurocoupe, le deuxième échelon européen derrière l'Euroligue, avant d'intégrer la nouvelle Arena située à Porte de la Chapelle en 2023-24, en tant que seul club résident pour les 10 prochaines années.

