Boris Diaw intègre l'encadrement des Bleus, au poste de manager général adjoint

Boris Diaw, capitaine emblématique de l'équipe de France de basket de l'ère Tony Parker, va intégrer l'encadrement des Bleus comme "manager général adjoint", à compter de janvier 2019, a annoncé mardi la Fédération française de basket.

"C'est un véritable honneur d'avoir la possibilité de rester au sein du Team France, je vais tout mettre en oeuvre pour apporter mon expérience et me mettre au service du staff pour accompagner (le manager général) Patrick Beesley et l'équipe de France dans ses prochaines échéances", déclare dans le communiqué de la Fédération Boris Diaw (247 sélections), qui a mis un terme à sa carrière le mois dernier à l'âge de 36 ans.

"Expérience", "autorité" et "aura"

Dans le staff des Bleus, il sera en charge des relations avec les joueurs du Team France Basket et leurs clubs respectifs, notamment en NBA et en Euroleague, précise la Fédération. "C'est une bonne nouvelle pour le basket français que Boris souhaite s'investir auprès de l'équipe de France", a réagi Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française (FFBB). "L'expérience de Boris et ce qu'il représente en France comme à l'étranger sera un plus notoire" pour les Bleus, ajoute-t-il en soulignant l'"autorité naturelle", l'"aura" et le "palmarès tout à fait exceptionnels" de Diaw.

Champion NBA avec les Spurs de San Antonio en 2014, avec son copain de toujours Tony Parker, il a également été sacré champion de France en 2001 et 2003 avec Pau-Orthez. Avec les Bleus, le fils de l'ancienne joueuse internationale Elisabeth Diaw-Riffiod a été champion d'Europe en 2013 et a aussi terminé troisième de la Coupe du monde 2014 et des championnats d'Europe 2005 et 2015.

Avant de prendre sa retraite de joueur, il était revenu en France pour une saison à Levallois l'an dernier après quatorze années passées en NBA. Il avait annoncé son départ à la retraite en septembre dernier en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux, où il apparaissait sur son bateau aux côtés de Parker et de Ronny Turiaf, retraité depuis 2016, qui lui souhaitait "bienvenue au club".