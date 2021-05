Quel exploit ! Ce jeudi, Strasbourg a battu après prolongations Tenerife (88-86) en quarts de finale de Ligue des champions de basket. En demi-finale, vendredi, les Strasbourgeois rencontreront soit les Israéliens de Holon, soit les Espagnols de Burgos, qui s'affrontent jeudi en soirée. L'autre demi-finale opposera les Espagnols de Saragosse aux Turcs de Karsiyaka. Les Alsaciens, actuels 3es de Pro A, ont fait mentir les pronostics face aux favoris de la compétition, des Espagnols sacrés en 2017 et finalistes en 2019.

Et pourtant l'équipe entraînée par le Finlandais Lassi Tuovi, 34 ans, n'a pu compter sur l'influence habituelle de son ailier vedette, l'Américain Bonzie Colson, qui a seulement inscrit huit points. A l'inverse, dans les moments clés, l'équipe canarienne s'est appuyée sur son pivot géorgien Giorgi Shermadini (2,16 m), auteur de 19 points. A l'issue du deuxième quart-temps, Tenerife, 3e du championnat d'Espagne, rentrait aux vestiaires avec dix points d'avance (44-34).

Au bout du suspense

Après la reprise, la SIG, très présente au rebond offensif, a fait déjouer ses adversaires en resserrant sa défense et est repassé devant au score au terme du troisième quart-temps (57-56), notamment par l'intermédiaire de son meneur américain Brandon Jefferson et son mètre 73 (22 points et six passes). Un tir à trois points d'Ishmail Wainright (19 points) à 90 secondes du terme leur a donné deux points d'avance (73-71).

La tentative de Jefferson au buzzer ne leur a pas évité la prolongation, qui s'annonçait périlleuse sur le plan physique. Mais, menés de deux points à deux minutes de la fin de celle-ci, les Strasbourgeois ont renversé la situation avec deux tirs à trois points coup sur coup de Jefferson et Wainright.

