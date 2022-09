On bat des grosses équipes, le Japon, l'Australie... C'est rageant de perdre contre la Serbie. Quelques détails font la différence. On apprend comme ça aussi, il ne faut pas oublier qu'on a moins d'expérience" a regretté Sarah Michel, la capitaine Bleue à l’issue du match. L’équipe de France est qualifiée en quarts de finale du Mondial. Mais ça, c'était déjà acté. Ce mardi, il y a en revanche de quoi nourrir des regrets avec cette défaite face à la Serbie (68-62 ). Surtout que l’adversaire du jour n’était sur le papier, pas le plus menaçant du groupe. "" a regretté Sarah Michel, la capitaine Bleue à l’issue du match.

Déception partagée par Alexia Chartereau "On est forcément déçues, on avait les moyens de passer ce soir (mardi). On savait que la Serbie allait nous agresser, nous taper (...). On a répondu présentes un peu trop tard"

"Cette défaite nous met dans la merde pour la suite mais à nous de nous en sortir. On s'est mises dedans toutes seules, à nous de nous en sortir seules et on verra la suite" a enchaîné la joueuse de l’ASVEL. Cette deuxième défaite en phases de poule rend la suite de la compétition déjà plus compliquée que si les Bleues s’étaient assurées la deuxième place en battant la Serbie. "J'avais dit hier (lundi) que la Serbie validerait le travail (effectué depuis le début), et bien il n'est pas validé" a lancé Jean-Aimé Toupane.

La Chine ... ou les Etats-Unis en quarts

"Ce match peut nous apprendre beaucoup de choses (...). Les filles sont vraiment courageuses, elles font vraiment des efforts, mais on a du mal à enchaîner" a poursuit le sélectionneur. Désormais, les Françaises doivent attendre le tirage au sort pour connaître leur adversaire en quarts de finale. Une chose est sûre, les Bleues tomberont contre un gros morceau, les Etats-Unis ou la Chine ce jeudi.

Les coéquipières de Sarah Michel devront donc relever la tête si elles veulent espérer passer la barrière des quarts de finale. Et elles ont un point noir à travailler, celui qui leur a fait défaut tout au long de ce dernier match de groupe. "Le rebond nous met dedans tout le match, c'est notre plus gros point faible. A nous de prendre conscience qu'il faut régler ce problème pour passer les quarts" A analysé la meneuse Marine Fauthoux

