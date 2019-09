Comment le groupe a-t-il digéré la défaite ?

Nicolas Batum : On doit avancer de toute façon. On a parlé ce matin, on a eu une réunion entre nous, on a regardé les images (de la défaite de vendredi) et on est passé à autre chose. Ça ne sert à rien de gamberger 150 ans. On a une partie à faire contre l'Australie pour aller chercher une médaille et on est focalisé là-dessus.

Comment retrouver la motivation ?

N. B. : Ce serait historique pour la France de faire deux médailles de suite au Mondial. Le résultat peut rester positif parce qu'il y a la qualification directe pour les JO, il y un dernier carré mondial, mais la médaille sera quand même plus que bénéfique pour le basket français. Evan (Fournier), Nando (De Colo), Rudy (Gobert), Andrew (Albicy) ou moi avons déjà des médailles, mais ce n'est pas sûr que dans les prochaines éditions il y en aura d'autres. Ça peut n'arriver qu'une fois dans une vie d'avoir une médaille dans une Coupe du monde. Il faut tout faire pour que ceux qui n'en ont pas encore en aient une. On ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite.

Vous attendez-vous à un match très différent du précédent contre l'Australie (perdu lundi 100 à 98) ?

N. B. : "Bien sûr, on passe d'un match de poule, à enjeu certes, à un match à très gros enjeu. Les deux équipes vont être motivées. Elles ont perdu en demi-finale alors qu'elles voulaient aller au bout. C'est celui qui en voudra le plus qui gagnera. La fatigue est la même des deux côtés, ça ne sera pas forcément tactique non plus. Il faudra faire ce qu'on a fait depuis le début. Il ne faut pas résumer notre tournoi à ce qui s'est passé contre l'Argentine, ce serait un peu triste par rapport au travail qu'on a effectué. On a fait avant celui-là six matches de haute qualité, six entames de match parfaites et une grosse défense à chaque fois. C'est ce qu'il va falloir faire demain."