Des adolescentes et leurs parents parmi les victimes du crash d'hélicoptère de Kobe Bryant

Les autorités locales n'ont pas officiellement identifié toutes les victimes de l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant, dimanche, en Californie, mais leurs familles et leurs amis ont exprimé leur chagrin dans des déclarations publiques ou sur les réseaux sociaux. Au total, neuf personnes ont perdu la vie.

Kobe et Gianna Bryant

Ancienne gloire des Lakers, Kobe Bryant, 41 ans, était avec Gianna, une de ses quatre filles âgée de 13 ans, dans l'hélicoptère qui les transportait d'Orange County, où ils résidaient, à la Mamba Academy, un centre sportif propriété de la star situé à Newbury Park, à 135 km de là.

Vidéo - Kobe Bryant : L'hommage venu de Melbourne 02:56

John, Keri et Alyssa Altobelli

John Altobelli, 56 ans, entraîneur de baseball à la faculté d'Orange Coast College à Costa Mesa, est mort dans le crash avec sa femme Keri et leur fille Alyssa.

"John comptait tellement pour l'Orange Coast College, pour le baseball. Il a vraiment personnifié ce qu'est censé être un entraîneur de baseball. La passion qu'il a vouée pour le jeu, mais plus important encore, pour ses athlètes, était inégalée. Il les a considérés comme des membres de sa famille", a rendu hommage le directeur sportif de l'établissement Jason Kehler dans un communiqué.

Christina Mauser

Chritsina Mauser, 38 ans, était l'entraîneure adjointe de l'équipe de basket de Gianna Bryant à la Mamba Academy.

"J'ai trois jeunes enfants et j'essaie de comprendre comment naviguer dans la vie avec trois enfants, sans leur maman", a déclaré son mari Matt à NBC News.

Sarah et Payton Chester

Sarah et Payton Chester, une mère et sa fille, vivaient à Orange County et sont décédées dans l'accident, ont indiqué leur famille et amis.

"Elles devaient faire le trajet en hélicoptère pour plus de commodité, elles y allaient généralement en voiture", a déclaré la grand-mère de Payton, Catherine George, à NBC.

Ara Zobayan

Ara Zobayan, un pilote d'hélicoptère et instructeur de vol, était aux commandes de l'hélicoptère lorsqu'il s'est écrasé sur une colline près de Los Angeles et a pris feu.