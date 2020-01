La NBA perd une icône. Kobe Bryant est mort dimanche matin à l'âge de 41 ans, dans le crash d'un hélicoptère à Calabasas, près de Los Angeles en Californie. L'information a été révélée par le site TMZ, puis confirmée par plusieurs autres médias américains. Quatre autres personnes ont perdu la vie dans cet accident, dont la fille de Bryant, Gianna, et un autre membre de sa famille, selon Adrian Wojnarowski (ESPN). Légende des Los Angeles Lakers, Bryant a été titré cinq fois avec la franchise Pourpre et Or. Il lui est resté fidèle durant ses 20 ans de carrière, compilant 33 643 points en saison régulière. Soit le quatrième plus grand total de l'histoire.

Né à Philadelphie, Bryant avait été drafté en 1996 par les Charlotte Hornets, seulement en 13e position, alors que la franchise de sa ville de naissance - celle des Sixers - disposait du premier choix. Directement échangé avec Vlade Divac, il débarque dans la Grande Ligue déterminé à prouver qu'il vaut mieux que cela. Il signe une première saison timide (7,6 points/match, six rencontres débutées sur 71 jouées) dans l'ombre d'une prestigieuse recrue : Shaquille O'Neal. Les deux hommes vont former un duo qui va régner sur la NBA.

Du duo mythique au formidable soliste

En 1998, puis 1999, Bryant monte en puissance et devient le bras droit de "Shaq". Dans le sillage de leur tandem, les Lakers signent un three-peat (2000, 2001, 2002). Ils ne font pas la passe de quatre, pourtant dotés d'un effectif rendu d'autant plus impressionnant par les arrivées de Gary Payton et Karl Malone. O'Neal s'en va et Bryant doit prouver qu'il a l'étoffe d'un franchise player. Il va le faire en devenant un scoreur encore plus dominant - comme en attestent ses 81 points face aux Raptors en 2006 -, mais surtout en remportant deux autres titres, certes bien entouré, mais dans le rôle du go-to-guy (2009 et 2010).

Victime d'une rupture du tendon d'Achille du pied gauche en 2013, à 34 ans, Kobe Bryant ne parvient plus à porter les Lakers à partir de cette blessure. Mais il s'offre une sortie royale en 2016, inscrivant 60 points face au Utah Jazz lors de son dernier match. Depuis, il était resté proche des Lakers, assistant à plusieurs de leurs rencontres et adoubant son successeur dans le rôle de la star de L.A. : LeBron James, qui l'a dépassé samedi soir dans la hiérarchie des marqueurs les plus prolifiques de l'histoire de la NBA en saison régulière. Macabre ironie du sort.