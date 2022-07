Encore un peu de patience. Alors qu’il a officiellement obtenu la nationalité française le 5 juillet dernier, Joel Embiid ne participera pas à la prochaine compétition internationale des Bleus, l’Eurobasket, qui se déroulera du 1er au 18 septembre 2022. Trop juste physiquement après avoir été opéré de la main au début de l’été, le pivot des Sixers de Philadelphie, d’origine camerounaise, ne figure pas dans la liste des joueurs réunis depuis vendredi par Vincent Collet.

En marge de la conférence de presse de l’équipe de France, le journal L’Equipe a pu avoir quelques indiscrétions sur le cas Embiid de la part du manager des Bleus, Boris Diaw., a déclaré ce dernier, optimiste pour la suite. Pour rappel, Embiid a terminé sa dernière campagne de playoffs (défaite 4-2 face à Miami en demi-finale de conférence) avec un ligament du pouce droit touché, en plus d’une fracture au visage et d’une commotion cérébrale.

De toute manière, même s’il avait été prêt physiquement pour prendre part à la campagne de l’équipe de France, Joel Embiid n’aurait certainement pas eu le temps nécessaire afin de faire valider son processus de candidature. "Sa demande de naturalisation a été acceptée. On sait qu’il est encore dans l’attente d’un passeport français. Lorsqu’il l’aura obtenu, il pourra entamer les démarches et faire sa demande de licence FIBA pour l’équipe nationale", a également expliqué Boris Diaw.

Sous-entendu : Joel Embiid devrait prendre part aux prochaines grandes échéances internationales des Bleus, à savoir le Mondial 2023 et, bien évidemment, les Jeux Olympiques de Paris 2024 . Il faudra donc encore patienter de longs mois avant de voir évoluer la star NBA, qui sort d’une saison à plus de 30 points et 11 rebonds de moyenne, aux côtés de Rudy Gobert pour former la raquette la plus impressionnante au monde. Mais le rêve semble plus proche que jamais.