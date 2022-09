C'est à croire qu'ils aiment se faire peur. Largement supérieurs en première période, les Bleus ont pourtant frisé la correctionnelle contre la Turquie, en huitièmes de finale de l'Eurobasket (86-87 après prolongation). Un dunk salvateur de Rudy Gobert et une interception héroïque de Terry Tarpey leur ont permis de s'en sortir, au bout d'un scénario invraisemblable. Un petit miracle pour les Français, qui auraient pu payer très cher leur passage à vide dans le troisième quart temps.

Cette fois, plus le droit à l’erreur pour les Bleus

A deux secondes près, ces Bleus-là étaient dans l'avion pour Paris. Et puis, "Gobzilla" a surgi. Le pivot (17 rebonds, 20 points) a récupéré un tir manqué par Fournier, étendu ses deux mètres seize pour catapulter le ballon dans le panier devant des Turcs médusés. Ce geste, comparable dans sa dramaturgie et son importance au contre de Batum contre la Slovénie lors des derniers Jeux , a offert une prolongation inespérée aux Bleus (77-77). Quelques minutes plus tard, Terry Tarpey est sorti de nulle part pour chiper le ballon des mains turques sur la dernière possession. Il fallait bien ces deux coups de génie pour sauver un navire longtemps à la dérive.