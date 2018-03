Le Vitoria de Beaubois et Poirier dernier qualifié pour les quarts

Le club basque a logiquement battu chez lui le Maccabi Tel-Aviv (83-72), dernier club à pouvoir également prétendre à un sésame. Beaubois a marqué 10 points en 15 minutes, alors que Poirier a cumulé 9 pts et 9 rebonds.

Alors qu'il reste quatre rencontres à jouer vendredi ainsi que la 30e et dernière journée les 5 et 6 avril, il s'agira désormais de connaître l'ordre final du top 8, et notamment le nom du 4e, qui pourra jouer son quart de finale à domicile, entre le Real Madrid, le Panathinaïkos et le Zalgiris Kaunas.

Le CSKA Moscou est assuré de terminer premier devant le Fenerbahçe, le tenant du titre.

Le Final Four est prévu à Belgrade du 18 au 20 mai.