Euroleague : Ekaterinbourg et Koursk s'imposent en quarts de finale aller

Les deux clubs russes, avec leurs championnes du monde 2014 et 2018 américaines (Britney Griner pour Ekaterinbourg, Breanna Stewart pour Koursk), se sont partagé les trois dernières éditions de la compétition reine du basket féminin européen : 2018 et 2016 pour Ekaterinbourg et 2017 pour Koursk. Les Turques du Fenerbahçe, entraînées par la Française Valérie Garnier, se sont lourdement inclinées à Prague 76 à 54 et devront se rattraper vendredi à Istanbul pour le match 2.

La rencontre la plus serrée a opposé les Françaises de Bourges à Sopron, avec une victoire des Hongroises sur un panier de l'Américaine Candice Dupree à quatre secondes de la fin (66-65). Les deuxièmes matches se disputent vendredi, avec d'éventuels troisièmes matches décisifs dans huit jours, pour décrocher la qualification pour le Final Four (12-14 avril).

Les résultats :

Ekaterinbourg (RUS) - Riga (LAT) 78-45

Ekaterinbourg mène la série 1-0

Koursk (RUS) - Polkowice (POL) 89-53

Koursk mène la série 1-0

Sopron (HUN) - Bourges (FRA) 66-65

Sopron mène la série 1-0

Prague (CZE) - Fenerbahçe (TUR) 76-54

Prague mène la série 1-0