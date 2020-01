Les Tango viennent de s'ouvrir les portes des quarts. En comptant sept victoires pour quatre revers, Bourges ne peut plus quitter les quatre premières places de son groupe, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la compétition reine du basket européen. Les joueuses d'Olivier Lafargue accusent un retard de trois succès sur les intouchables russes d'Ekaterinbourg (10 victoires, 1 défaite).

Mais les Berruyères sont à la lutte avec Prague (neuf victoires, deux défaites) et Orenbourg (sept victoires, quatre défaites) pour la deuxième place qui leur permettrait de bénéficier de l'avantage du terrain pour les quarts (au meilleur des trois matches).

28 points pour Gruda

De son côté, Lattes-Montpellier a craqué dans le dernier quart-temps face aux Italiennes de Schio (73 à 60), où Sandrine Gruda a affolé les compteurs avec 28 points pour la "Famila". Finalistes de l'Eurocoupe (2e niveau européen) l'an passé, les Héraultaises comptent sept victoires pour quatre revers, un bilan identique à Famila Schio, et restent toutefois en position de force pour une première qualification pour les quarts de finale de l'Euroligue, avec deux victoires d'avance sur leurs principales rivales : les Hongroises de Sopron et les joueuses de l'ASVEL.

Pour les championnes de France, la situation est plus compliquée après leur défaite à Sopron (67-53). Avec cinq victoires pour six défaites, les Lionnes affichent le même bilan que Sopron et seront à la lutte avec les Hongroises pour une place dans les quatre premières équipes.