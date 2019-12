La victoire contre Milan vendredi (89-82) avait fait naître un infime espoir. Mais finalement même un petit Barça a suffi à terrasser Villeurbanne mardi au Palau Blaugrana. Le club rhodanien glisse donc provisoirement à la onzième place, à trois points du huitième, qui bénéficiera du dernier ticket pour les playoffs. Étonnamment, c'est l'adresse extérieure qui a permis à l'ASVEL de rester à flot lors des deux premiers quart-temps, alors que les hommes de Zvezdan Mitrovic péchaient dans ce secteur depuis le début de la saison.

Les deux tirs primés du jeune Théo Maledon (18 ans) dans les cinq premières minutes, suivis de ceux de David Lighty et Jordan Taylor, ont permis aux Villeurbannais de coller au score (19-22, 10e), profitant des largesses défensives du Barça. Mais la traction catalane Alex Abrines-Cory Higgins (respectivement 16 et 13 pts), accompagnée de Nikola Mirotic (12 pts), encore précieux proche du panier, s'est montrée bien trop costaude pour l'inexpérimentée formation française, encore novice à ce niveau.

48-38 pour le Barça à la pause

A la pause, le Barça s'échappait déjà 48-38. Et la pression défensive exercée par le double vainqueur de l'Euroligue (2003, 2010), défait dimanche 105-95 par Malaga à domicile, a continué à faire déjouer l'ASVEL... à l'image d'un Tonye Jekiri hors-sujet (0 pt, 4 rebonds), bien loin de son rendement habituel, et sanctionné d'une faute technique (25e) pour avoir râlé contre une faute offensive sifflée à son encontre.

Comme Jordan Taylor, Villeurbanne est tombé à Barcelone.Getty Images

Malgré un retard rattrapable, qui a oscillé entre 10 et 15 points durant toute la fin de match, l'ASVEL n'a plus cru en ses chances. Bien que séduisant en première période, Villeurbanne casse donc sa bonne série de trois victoires toutes compétitions confondues avec cette défaite en terre catalane. Avant de basculer sur un calendrier terrible d'ici la fin d'année, l'ASVEL aura l'occasion de se rattraper vendredi à domicile contre un adversaire plus à sa portée: l'Alba Berlin, qui ne compte que trois victoires européennes cette saison.