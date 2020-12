Thomas Heurtel ne sera bientôt plus un joueur de Barcelone. Cette information ne fait plus aucun doute, les deux parties communiquant officiellement sur les négociations d'un départ. Si le joueur était jusqu'à peu annoncé du côté du Fenerbahce, une autre rumeur a potentiellement mis de l'huile sur le feu mardi soir.

Absent du groupe blaugrana pour le match d'Euroligue de mardi à Istanbul, l'international français était tout de même du voyage, pour négocier son départ du club catalan. Cependant, une rumeur a émergé mardi soir, annonçant un accord entre Heurtel et le Real Madrid. Agacés d'apprendre que le meneur discutait avec leur rival, les dirigeants barcelonais seraient selon la presse espagnole entrés dans une rage absolue, quittant la Turquie sans le français, lui refusant l'embarquement dans l'avion. " A minuit et demi, un joueur 'abandonné' dans une ville étrangère. Son club ne l'a pas laissé monter dans l'avion retour ", a écrit l'Association des basketteurs professionnels (ABP) d'Espagne mardi soir sur Twitter, en précisant être " en contact avec le joueur pour l'aider ".

Cet incident n'a pas manqué de faire réagir l'Europe du basket, qui s'est offusqué du comportement des dirigeants barcelonais. Le club, via un communiqué ce matin, donne une version officielle qui confirme la décision de rentrer sans Heurtel en Espagne, mais qui nuance les faits.

Le FC Barcelone confirme bien qu'Heurtel "n'est pas rentré avec le groupe". Les dirigeants indiquent cependant que la raison de ce non-retour avec le groupe vient d'un "arrêt des négociations avec le Barça", sans mention d'une autre équipe. Le club ajoute que le joueur n'a pas été "abandonné", et qu'il lui a été fourni le nécessaire pour passer la nuit à Istanbul. Un communiqué qui confirme bien que le point de non-retour semble bien avoir été franchi entre les dirigeants et le meneur français. Pour l'instant, Heurtel est toujours un joueur de Barcelone, mais son statut d'indésirable est bien ancré, et son aventure devrait se terminer très prochainement, en Turquie, en Espagne ou ailleurs...