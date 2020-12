Avec l'apport notable de ses remplaçants, l'Asvel a poursuivi sur cette dynamique et consolidé son avance (50-41) dans un deuxième quart-temps plus fermé. Mais l'écart a doucement fondu au retour de la pause, à la faveur de Scottie Wilbekin, meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points, et d'une défense de fer des Israéliens. En fin de match, le Maccabi Tel-Aviv est même parvenu à revenir à deux longueurs à deux reprises, mais le collectif villeurbannais a alimenté la marque et freiné les ultimes offensives israéliennes.