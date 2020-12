Après des prestations encourageantes contre des cadors de cette Euroligue, Villeurbanne a pu mesurer vendredi l'écart qui le sépare du gratin européen. Les espoirs nés des victoires contre Barcelone et le Panathinaïkos puis des défaites serrées à Madrid vendredi dernier et Istanbul mardi ont été douchés par l'armada offensive de Munich (76-62), qui a vu quatre joueurs dépasser les neuf points.

Les déplacements en Bavière se suivent et se ressemblent pour l'ASVEL, torpillé (104-63) la saison dernière, et qui a vite compris que la soirée serait compliquée, après un 8-0 encaissé d'entrée. Absents dans la raquette, maladroits à trois points avec un 2/10 en première mi-temps, perdant trop de ballons, les Villeurbannais ont vécu une entame de match cauchemardesque. L'écart s'est rapidement creusé : 9 points de retard après un quart-temps, 17 à la mi-temps, l'addition aurait pu être bien plus lourde au final sans une réorganisation demandée dans les vestiaires par l'entraîneur TJ Parker.