Les Rhodaniens ont ainsi eu du mal à se mettre en bonne position pour tirer, notamment dans les deux premiers quart-temps perdus (12-11) et (16-10). Et lorsqu'ils l'ont été, ils se sont montrés trop maladroits dans leurs tentatives (15 balles perdues à la mi-temps, 9/21 aux tirs à 2 points, 1/7 à trois points). L'animation du jeu a également été défaillante (15 balles perdues à la mi-temps). Les joueurs de T.J. Parker ont pourtant offert une belle réaction après la mi-temps sous l'impulsion de Charles Kahudi (14 points), Moustapha Fall (10 pts) et David Lighty (10 pts) ou encore Rihards Lomasz (8 pts), revenant plusieurs fois à trois points.

Si le Zenit l'a emporté de treize points, l'équipe russe, animée par Will Thomas (14 pts), Alex Poythress et Mateusz Ponitka, respectivement 12 et 9 points, a surtout aggravé l'écart dans les derniers instants. L'avance de + 7 acquise à la mi-temps par Saint-Pétersbourg, qui remonte au 10e rang, a ainsi été déterminante. Mercredi, l'ASVEL se déplacera sur le parquet de l'Alba Berlin, avant-dernier du classement, et recevra deux jours plus tard l'Olympiakos.