Mais les hommes de TJ Parker, qui officiait pour la première fois sur le banc de l'ASVEL en Euroligue comme entraîneur principal, n'ont jamais connu plus de 12 points de retard (37-25, 14e) et sont restés à portée de tir de Valence. Dans le "money time", alors que les Espagnols pensaient avoir fait le plus dur en s'échappant de huit points (61-53, 36e), Paul Lacombe a sorti de sa boîte deux tirs primés, dont un miraculeusement réussi après un ballon cafouillé par Amine Noua et ressorti par Kahudi, pour égaliser à 63-63.